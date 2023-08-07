– Depremzede Hilal Bilge, Galatasaraylı futbolcularla bir araya geldi

İSTANBUL – Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen deprem felaketinde ailesini kaybeden, 90. saatte enkaz altından sol kolu kesilerek kurtarılan Hilal Bilge, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde bir çok vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olan deprem felaketinde ailesini kaybeden, 90. saatinde enkaz altından sol kolu kesilerek kurtarılan Hilal Bilge, Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi. Galatasaray U19 Teknik Direktörü Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’nın evlat edindiği Hilal Bilge, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti.