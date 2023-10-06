Depremzedeler ticarette buluştu – Son Dakika

Adana’da ‘Deprem Sonrası Ticaretin Canlandırılması ve E-İhracat’ teması ile bilişim ve e-ticaret zirvesi düzenlendi. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği’nin (ABİAD) öncülük ettiği zirvede, depremzede işletmelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer aldı. ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, “ELİDER olarak yola çıktığımız ilk günden itibaren e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya gayret ettik. Onlarca şehirde, binlerce işletmeye dokunma fırsatımız oldu ve bugün de Adana’dayız” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Adana Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) ve Adana Bilişimci İş İnsanları Derneği (ABİAD) iş birliği ile Adana Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlendi. ‘Deprem Sonrası Ticaretin Canlandırılması ve E-İhracat’ teması ile düzenlenen zirvede, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen işletmelerin e-ticaret ile kalkınmasına ve büyümesine katkı sunmak hedeflendi. Depremzede işletmeler, bilişim ve e-ticaret profesyonellerinin tecrübelerini dinledi.

“İhracatın en hızlı ve en kolay yolu e-ihracat”

Zirvenin açılışında konuşan ELİDER Başkanı Fehmi Darbay, “ELİDER olarak yola çıktığımız ilk günden itibaren e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya gayret ettik. Onlarca şehirde, binlerce işletmeye dokunma fırsatımız oldu ve bugün de Adana’dayız. Pazaryerlerinde yaşanan problemlere çözüm olmak için çıktığımız yolda, bugün altyapıdan, entegrasyona, ödeme kuruluşundan lojistiğe, istihdamdan e-ihracata kadar geniş bir yelpaze de fikir alınan bir sivil toplum kuruluşu olduk ve ilgili bakanlıklarımız ile aktif mesai harcamaya başladık. E-ticaret ve e-ihracat her geçen gün ekonomimize katkı sağlamaya devam ederken, ELİDER olarak şuna inanıyoruz bu ülkeye sağlayabileceğimiz en büyük faydalardan biri ihracat. İhracatın da en hızlı ve en kolay başlanabilir yolu, e-ihracat. Konuşmacılarımızdan istirhamım; tanıtımlardan olabildiğince uzak, neyi nasıl yaparlarsa doğru, nasıl yaparlarsa yanlış olacağını en net bir şekilde aktaralım ki, 1 ay sonra buraya baktığımızda ihracata başlamış işletmeler görelim” dedi.

“E-ihracat zor değil, yeter ki emek verin”

Darbay, deprem bölgesinin e-ticaret ve e-ihracat ile canlandırılabilmesi için bu zirvenin çok değerli olduğunu belirtti. Darbay, “Etkinlikte tüm bölgeden katılımcılar görüyoruz. Zirvede e-ticaret ve e-ihracatın ne kadar kolay olabildiğini anlatıyoruz. E-ihracat teşvikleri sayesinde girişimcilerimiz çok rahat e-ihracat adımı atabiliyorlar. Dil bilmeye gerek yok, ciddi bir bütçeye gerek yok, yeter ki isteyin ve ülkemize döviz getirisi sağlayın. Bu gerçekten zor değil, yeter ki emek verin” diye konuştu. Darbay, ayrıca Adana’nın e-ticaret hacmi bakımından Türkiye’nin ilk 10 şehirleri arasında yer aldığına işaret ederek, “Ama etkinlik katılımcılarının yarısı Adana’dan yarısı da farklı şehirlerden gelmiş. Bölge şehirlerimiz etkinliğe daha çok değer vermiş. Burada e-ticarete ve e-ihracata adım atmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

“Dijitalleşme sadece bir sektörü değil tüm ekonomiyi şekillendiriyor”

ABİAD Başkanı Mehmet Ali Altun ise açılış konuşmasında, zirvenin sektöre ve gelişmelere yönelik kapsamlı bilgi paylaşım alanı oluşturduğunu; yeni dostluklar ve iş birlikleri fırsatı doğurduğunu kaydederek, “Dijitalleşme sadece bir sektörü değil tüm ekonomiyi şekillendiriyor. Bu yolda birlikte yürümek, geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmamıza yardımcı olacaktır. Dijital dünyada ve iş dünyasında daha ileri gitmek adına, Atatürk’ün gösterdiği hedef bir adım daha yaklaşabilmek için cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte çalışacağız. Bu birliktelik sadece bu günün değil aynı zamanda yarının başarı hikayelerini de yazacak. Adana, bölge illerin bir buluşma noktası. Hem üreten hem de iş geliştiren bir yapı içinde çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak gurur verici”

Zirvede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bilişim ve e-ticaretin günümüzün en önemli dallarından biri olduğunu vurgulayarak, böyle bir etkinliğin Adana’da gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ise, “Adana Ticaret Odası’nın yeni binasında yapılan ilk etkinlik olan Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi’nin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adana Ticaret Odası olarak her daim ülkemizin yeniliklerine ve teknolojisine desteğimiz sürecektir. Bu anlamda böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmak gurur verici bir olay” dedi. TÜBİFED Başkanı Necmeddin Kırık da, nitelikli iş gücünün bilişim ve e-ticaret sektörlerinde istihdam edilmesinin önemine değindi.

Depremzede işletmeler, işin profesyonellerinin tecrübelerini dinledi

Adana Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi, bilişim, e-ticaret ve e-ihracat sektörlerinin önde gelen şirketleri bir araya getirdi. Zirveye, depremden etkilenen illerin ticaret ve sanayi odaları ve kamu kurumları temsilcileri de katıldı. Depremden etkilenen illerin ticaret ve sanayi odaları, teknokentler, İŞKUR, KOSGEB, yerel ve global şirketlerin temsilcileri de yer aldı. “Deprem Sonrası Ticaretin Canlandırılması ve E-İhracat” teması ile düzenlenen Adana Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi’ne bilişim, e-ticaret ve e-ihracat ekosisteminden önde gelen markaların temsilcileri katılacak, depremzede işletmelerin temsilcileri ile tecrübelerini paylaştı. Katılımcılar, ayrıca, e-ticaret ve e-ihracat başarı hikayelerini dinleme fırsatı buldu.

Zirvede ele alınan ana başlıklar

Adana Bilişim ve E-Ticaret Zirvesi’nde ele alınan ana başlıklar ise; “Hepsiburada’nın Deprem Bölgesi İçin Yaptığı Çalışmalar”, “E-Ticarette Globalleşme Stratejileri”, “E-Ticarette Nasıl Başarısız Olunur?”,” Deprem Sonrası Ticaretin ve E-İhracatın Canlandırılması”, “E-Ticaret ve Bilişimde Yapay Zeka Kullanımı”, Üreticiler ve Toptancılar İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları”, “Yazılım Endüstrisi ve Yazılım İhracatı” şeklinde oldu.

Yoğun katılım

Hepsiburada ve EDM Bilişim’in ana sponsor; Akan Yürekli A.Ş.’nin Diamond sponsor olduğu zirvenin organizasyonu Upista tarafından yapıldı. ELİDER Başkanı Fehmi Darbay ile ABİAD Başkanı Mehmet Ali Altun’un da ev sahipliği yaptığı zirveye; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Bilişim Dernekleri Federasyonu (TÜBİFED) Başkanı Necmeddin Kırık, Alibaba Türkiye Ülke Müdürü Kubilay Gençkan, Trendyol Pazaryeri Satış & İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ile bilişim ve e-ticaret sektörlerinden önemli isimler katıldı. – ADANA