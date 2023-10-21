– Devletten aldığı destekle kendi işinin patronu oldu

Kadın girişimci Aycan Yatıcı, “Kurtuluş tarım ve hayvancılıktadır”

MUŞ – Muş’ta Veterinerlik Bölümü Mezunu Aycan Yatıcı (24), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller’ projesi çerçevesinde aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Uzman Eller Projesi’ çerçevesinde Muş’ta 4 milyon 250 bin TL hibe desteği verildi. Kırsal alanda yaşayan ve tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış gençlerin kendi işletmelerini kurabilmeleri için hayata geçirilen ‘Uzman Eller Projesi’ ile bölgede tarım ve hayvancılığın tekrar canlandırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde 250 bin hibe desteği alan veterinerlik bölümü mezunu Aycan Yatıcı isimli genç girişimci, kendi işinin patronu oldu. Korkut ilçesine bağlı Kaşdibi Mezrasında işletme kuran Yatıcı, et sığırcılığı yetiştiriciliğine başladı.

Devletten aldığı destek ile kendi işinin patronu olduğunu söyleyen kadın girişimci Aycan Yatıcı, “Ben veterinerlik bölümü mezunuyum. Okulu bitirdikten sonra köyüme geldim ve bildiğim işi yapmaya çalışıyorum. Bu işi veteriner hekim olan eşimle birlikte yapıyoruz. Yani en iyi bildiğimiz işi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Tarım ve hayvancılığın bölge için önemli olduğuna değinen Yatıcı, “Yaklaşık 250 bin TL’lik bir hibe desteği alarak, bu şekilde başladık. Devletimize teşekkür ederiz. Bu konuda çok fazla desteği var. Son zamanlarda anladık ki kurtuluş bence hayvancılık ve tarımdadır” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise hibe desteğine başvuran 22 projeden 17’sinin kabul edildiğini belirterek, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın özellikle de kırsal kalkınma yatırımları projesi çerçevesinde genellikle tarımla ve hayvancılıkla ilgili öğrenim görmüş olan arkadaşlarımızın bundan faydalanması için bu proje geliştirildi. İlimizde 22 tane arkadaşımız hibe desteği için başvurdu. 17 arkadaşımız özellikle de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi yaptılar ve bunların hibe sözleşmesi imzalandı. Toplam 4 milyon 250 bin TL olan bu hibe desteğimiz, kişi başına 250 bin TL olacak şekilde devam etmektedir” dedi.