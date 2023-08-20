Devrekli sporcular memleketlerine ödüllerle döndüler

Devrekli Kung Fu Sporcuları memleketlerine ödüllerle döndüler.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ki sporcular Edirne’de düzenlenen Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasında katıldıkları karşılaşmalarda ilçelerine ödüllerle dönmenin haklı gururunu yaşadılar. Edirne Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Bulgaristan, Irak, İran, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuveyt, Libya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suriye, Tacikistan ve Yunanistan milli takımları katılırken, Devrekli sporcular üç şampiyonluk, dört ikincilik ve bir üçüncülük ile dönmenin haklı gururunu yaşadılar.
Elde edilen derecelerden çok memnun olduğunu ifade eden Zonguldak Tugva Spor Koordinatörü Milli Sporcu ve Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya,” TUGVA Zonguldak Spor Koordinatörlüğü olarak sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Karşılaşmalara toplam 17 ülkeden 1125 kişi katıldı – ZONGULDAK
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