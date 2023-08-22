DG Sivasspor, Rey Manaj ile temasa geçti

DG Sivasspor, son olarak Watford forması giyen Rey Manaj ile temasa geçti.
Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, son olarak Watford’da oynayan Rey Manaj’ı renklerine bağlamak istiyor.
Teknik Direktör Servet Çetin’in istediği oyuncular arasında yer alan 26 yaşındaki santrfor ile ilk görüşme gerçekleştirildi.
Manaj, kariyerinde; Cremonese, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona Atletic, Spezia ve Watford gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 190 maça çıkan Manaj, 39 defa da gol attı. Arnavutluk A Milli Takımı’nda ise 29 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 6 kez fileleri sarstı. – SİVAS
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