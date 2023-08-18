DHMİ ile Azerbaycan’ın AZANS kurumu arasında ‘hava seyrüsefer emniyetine’ yönelik iş birliği

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile Azerbaycan Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Azeraeronavigation (AZANS) arasında Bölgesel Hava Seyrüsefer Emniyeti İş Birliği Platformu “SOCEA” oluşturuldu.

DHMİ ile AZANS arasındaki Bölgesel Hava Seyrüsefer Emniyeti İş Birliği Platformu “SOCEA” imza töreni İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün “tek millet, iki devlet” şiarıyla her koşulda birbirine destek olan iki büyük devletin iki büyük kuruluşu olarak çok önemli bir iş birliğini başlatmak üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, tarihin derinliklerine kadar uzanan ve her alanda artarak devam eden iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin, bölge ve bütün dünya için örnek teşkil edecek seviyeye ulaşmasının son derece önemli ve gurur verici olduğunu dile getirdi.

“Kardeşlik duygularını havacılıkta somut adımlarla zirveye taşıma kararlılığındayız”

Yapılan anlaşmanın bölge ve her iki ülke açısından önemine dikkati çeken Keskin, “Cumhuriyet tarihinin en büyük havacılık projelerini hayata geçirerek Türk havacılığını dünyanın zirvesine taşıyan DHMİ olarak, Azerbaycan’ın başarıdan başarıya koşan müstesna kuruluşu AZANS ile ortak stratejik hedeflere omuz omuza, el ele yürümekten gurur duyuyoruz. Aramızda var olan kardeşlik duygularını, tüm dünyada olağanüstü gelişmelere sahne olan havacılıkta somut adımlarla zirveye taşıma kararlılığındayız. Bugün burada imza altına alacağımız protokolle, havacılıkta, gelişmeleri takip etmekle kalmayıp, ‘game changer’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemek amacıyla güçlerimizi birleştireceğiz. Bölgeden başlayarak çok daha büyük coğrafyalarda söz sahibi olmak vizyonuyla ilk adımı birlikte atıyoruz inşallah.” diye konuştu.

Bugün imza altına alınan protokolle faaliyete başlayacak olan Avrupa ve Asya Ülkeleri için Bölgesel Hava Seyrüsefer Hizmetleri İş Birliği Platformu “SOCEA”nın, sadece iki ülke havacılığı için değil, küresel havacılık için de önemli bir adım olacağını belirten Keskin, şöyle devam etti:

“SOCEA’nın başlıca amacı, bölgemizde hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik iş birliği sağlamak ve hava trafik yönetiminin etkinliğini artırmaktır. SOCEA, Avrupa ve Asya Ülkeleri için Bölgesel Hava Seyrüsefer Hizmetleri İş Birliği Platformu olarak da çalışmalarını sürdürecektir. SOCEA hava seyrüsefer emniyetine ilişkin uluslararası bir iş birliği platformu olup, bölgedeki diğer ülkelerin de katılımına açıktır. Bundan sonraki adımımız, bölgenin stratejik önemine istinaden diğer ülkeleri de katılıma teşvik ederek, uluslararası teşkilatlar nezdinde hava seyrüsefer alanında uluslararası iş birliğini ve bölgenin etkinliğini artırmaktır. Gururluyuz, mutluyuz, çalışmak için büyük heyecan duymaktayız.”

-“SOCEA’nın Azerbaycan ile yapılacak birçok iş birliğinin öncüsü olmasını diliyorum”

Hüseyin Keskin, Türk havacılığının altın dönemi olarak tarihe geçen son 20 yılda tüm dünyaya örnek teşkil eden birçok mega projenin hayata geçirildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışır daha önemli ve büyük projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden, durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Bugün, can Azerbaycan’ımızın göz kamaştırıcı başarılarıyla temayüz eden kardeş kuruluş AZANS ile attığımız tarihi adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün burada imza altına alınan SOCEA’nın Azerbaycan ile yapılacak birçok iş birliğinin öncüsü olmasını diliyorum.”

“Böyle bir önemli adım atmak bizim için çok büyük gurur”

AZANS Hava Trafik Departmanı Direktörü Farhan Guliyev ise, “Türkiye ve Azerbaycan havacılık sektörleri arasında böyle bir önemli adım atmak bizim için çok büyük gururdur. Bu adım yalnızca bu iki ülke için atılmıyor. Bölgedeki uçların tehlikesizliğini temin edecek bir platform yaratılması iki ülke için, diğer ülkeler için çok zorunlu adımlardan biridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Hüseyin Keskin ve Farhan Guliyev söz konusu protokolü imzaladı. İmza törenine, DHMİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer de katıldı.

İmza törenin ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

-SOCEA Platformu hakkında

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, bölge açısından önemi büyük olan söz konusu iş birliği protokolü, hava trafiği yönetimi ve hava seyrüsefer emniyeti hususunda iş birliği yapılmasını, bilgi ve tecrübe alışverişini, projeler ve personel yeteneklerinin geliştirilmesini, seminerler düzenlenmesini, uluslararası platformlarda ortak politikalar izlenmesini ve bu konulara yönelik çalışma grupları oluşturulmasını hedefliyor.

Hava seyrüsefer alanında bölgede daha etkin ve verimli bir iş birliği ile her iki ülkenin de ilişkilerine sağlayacağı katkı bakımından, Azerbaycan ile Türkiye’nin bu alandaki teknik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak SOCEA’nın hayata geçirilmesi çok önemli bir gelişme olarak görülüyor.