Dicle Elektrik’ten Çınar’daki Elektrik Kesintisi Açıklaması

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’den Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi’nde yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 6 ilde kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtım vizyonuyla hizmet veren şirketlerinin kaçak elektrik tüketimiyle mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Kesintinin yaşandığı söz konusu mahallede yıllardır kaçak trafo kurulumu ve abonesiz tarımsal sulama faaliyetleri nedeniyle enerji krizi yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2018 yılından bu yana gerçekleştirilen denetimlerde birçok kez kaçak kullanım tespit edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılan yatırımlara rağmen bölgedeki faaliyetler mukavemetle karşılandı ve engellendi. 24 Haziran 2023’te gerçekleştirilen kaçak denetim çalışmasında, aylık tüketimi 4 milyon lira olan 13 kaçak trafoya el konuldu. Ancak trafo sahipleri, bu durumu kabullenmeyerek can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde elektrik şebekesine müdahale ederek kaçak enerji kullanmaya devam etti. 12 Temmuz’da yapılan bir diğer kaçak denetim çalışması ise, kaçak trafoların mobil hale getirilip römork ve kamyonlara yüklenerek kaçırılması nedeniyle sonuçsuz kaldı. Kaçak kullanımın neden olduğu enerji krizi, kayıtlı tarımsal sulama tesislerinin mağduriyetini de beraberinde getiriyor. Bu durumun önüne geçebilmek için 11 Ağustos 2023’te gerçekleştirilen bir başka kaçak denetim çalışmasıyla kalıcı enerji kesintisi yaparak kaçak kullanımın önüne geçebildik.”

Açıklamada, “Önemli miktarda ana para indirimi ve gecikme zammı almaksızın teklif edilen borç yapılandırması ve ilaveten taksitli ödeme imkanı bile kabul edilmedi. İlgili borcun 58 milyon liraya ulaştı.” ifadelerine yer verildi.

Anaparada yapılan ciddi indirimin yanında gecikme zammının da alınmayınca borç miktarının 28,6 milyon liraya düştüğü aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Biz bu tutarın taksitli ödenebileceği teklifini de borç sahiplerine ilettik ancak kabul etmediler. Söz konusu mahalle yapılan uzlaşı görüşmelerinin ardından mevcut enerji nakil hattına sabotaj düzenlendi. Sabotaj esnasında hattaki iletkenler koparıldı ve kaçak kullanıma devam edebilmek için şebekeye bile müdahale edildi. Kendi imkanları ile direk dikilerek enerji almaya yönelik girişimlerde bulunuldu. Söz konusu girişim esnasında bölgedeki diğer borçsuz abonelerimiz ve Yaprakbaşı köyünün bir kısmı enerjisiz bırakılarak mağdur edildi. Üstelik enerji kesintisinin yaşandığı bölgede kesintiden etkilenmemeleri için mesken abonelerinin içme suyu ve enerji ihtiyacı, bakım ve yakıtı tarafımıza ait olacak şekilde jeneratörlerimizle sağlanıyor.”