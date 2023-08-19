Son Güncelleme: 19.08.2023 19:37
Dışişleri: “Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince, Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.
Dışişleri: “Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince, Pile-Yiğitler yolunu engellemek amacıyla gerçekleştirilen fiziki müdahaleyi kabul edilmez buluyor ve şiddetle kınıyoruz.”
Kaynak: AA
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