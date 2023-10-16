DİSK, vergide adalet için yeni bir sistem önerdi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan” bir sistem önerdi.

DİSK’in Beşiktaş’taki genel merkez binasında “vergide adalet” konulu programda konuşan Konfederasyon Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçiler ve emeklilerin yüksek enflasyon nedeniyle her gün daha fazla yoksullaştıklarını öne sürdü.

Vergi dilimlerinin de düşük belirlendiğini ileri süren Çerkezoğlu, “Örnek bordro üzerinden Konfederasyonumuz tarafından yapılan araştırmaya göre, brüt giydirilmiş 20 bin lira ücreti olan bir arkadaşımız ocak ayında 1300 lira vergi öderken, ekim ayında ödediği vergi 3500 liraya kadar çıkıyor.” dedi.

Çerkezoğlu, eylül ayında Meclisteki tüm siyasi partilerin başkanlarını ziyaret ederek alınması gereken önlemlere dair hazırlanan yasa teklifini paylaştıklarını anımsattı.

Siyasi partilere sundukları kanun teklifinin özetle “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan” bir vergi sistemini önerdiğini dile getiren Çerkezoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Vergi ödevi’ başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır’ hükmü yer almaktadır. Sunduğumuz yasa teklifi anayasada belirtilen bu amaca hizmet etmektedir.” şeklinde konuştu.