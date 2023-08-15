Disney Plus’ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepkiler sürüyor

Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus’a tepkiler sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’ konuk oluyor. Karşılaşmasının yayıncı kuruluşu D-Smart, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus’a tepkide bulundu. Veda filminin D-Smart GO’da yayınlandığını, “Veda’yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz” mesajıyla izleyicilerine iletti. Maçta ekranda geçen alt bantta ise “Veda’yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO’da” ifadeleri yer aldı. Öte yandan Veda, maçın yayınlandığı saatte Movie Smart Classic’te, saat 23.00’te ise Movie Smart Türk ekranlarında izleyiciyle bir kez daha buluşacak.

BİZ BURADAYIZ!

Karşılaşmayı anlatan spiker de “Bu güzel ülkenin yerli ve milli dijital platformu, Türkiye’nin değeri D-Smart olarak; Biz buradayız! Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetin 100. yılında daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“VEDA” MEKTUBU

Zülfü Livaneli’nin senaryosunu yazarak yönettiği Veda, Mustafa Kemal Atatürk’ün son anlarını ve çocukluk arkadaşı Salih Bozok’un anılarını beyaz perdeye aktarıyor. Salih Bozok’un oğlu Muzaffer’e yazdığı “Veda” mektubunu odağına alan filmde, Atatürk’ün askeri dehası, hayata geçirdiği devrimler, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet dönemi ve özel hayatı en yakın arkadaşı olan Salih Bozok’un gözünden yalın bir dille gözler önüne seriliyor.

GENİŞ KADRO

Filmde Atatürk’ü Sinan Tuzcu, çocukluk arkadaşı olan Salih Bozok’u Serhat Kılıç, silah arkadaşları Kazım Karabekir’i Sunay Akın, Ali Fuat Cebesoy’u Bahtiyar Engin, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı Dolunay Soysert, Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’ı Melahat Abbasova, Fikriye’yi Özge Özpirinçci ve Latife Hanım’ı Ezgi Mola canlandırıyor.

GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER”

D-Smart, bir önceki turda oynanan Zalgiris karşılaşmasında da “Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız!” mesajını paylaşmıştı.