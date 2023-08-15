Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi’nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi’nde çekilen görüntülere suç duyurusunda bulundu
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