Diyarbakır’da şiddet gören eşek, Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde

DİYARBAKIR’da sopa ile dövüldükten sonra koruma altına alınan eşek, Osmaniye’de Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. Burada tedaviye alınan eşek, artık ömür boyu çiftlikte kalacak.

Diyarbakır’da oturan C.S., 13 Ağustos’ta kapıya bağlı eşeğine sopa ile defalarca vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, C.S.’yi gözaltına aldı. İfadesinde; “Eşek beni ısırdı, ben de bunun üzerine sinirlenerek sopa ile dövdüm” diyen C.S.’ye 4 bin 500 TL idari para cezası kesildi, eşek de koruma altına alındı.

Eşek, ?İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve HAYTAP iş birliği ile Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. Eşeğin ağır yük taşıdığını, bu nedenle sırtında yaralar olduğunu belirten veteriner hekim Ali Laçinbala, tedavi sonrası hayvanın ömür boyu çiftlikte kalacağını söyledi.