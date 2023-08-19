Doğa tutkunu vatandaş 40 derece sıcakta kayak yaptı

3 bin 250 rakımda ağustos ayında kayak yaptı

ERZİNCAN – Erzincan’da doğa tutkunu kayak hocası Canser Atila ağustos ayında çıktığı 3 bin 250 rakımda kayak yaparak serinlerdi.

Erzincan’da kayak hocası ve doğa tutkunu Canser Atila motosikletiyle çıktığı Ergan Dağı’nın zirvesinde tişörtünü ve şortunu giyinerek kayak yaptı. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulunduğu Erzincan’da 12 ay boyunca erimeyen kar birikintisini kendine pist yapan Atila bunaltıcı sıcaklıklarda kayak yaparak serinledi. Kentte yaz-kış demeden ilklere imza atan Canser Atila bu kez de ağustos ayının sıcağında kayak takımlarını motosikletine yükleyerek 3 bin 250 rakıma çıktı. Gopro kamerasıyla da o anları anbean kaydeden Atila muhteşem manzara eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkararak unutulmaz bir gün yaşadı.

Daha önce buna benzer bir çok etkinlik yapan ve doğanın güzelliklerinin tadını çıkarak Canser Atila, erimeyen kar birikintisini fırsat bildiğini belirterek, “Şuan da Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin üzerindeyiz. Yaklaşık olarak rakımımız 3 bin 250 metre. Burada 12 ay boyunca erimeyen karımız var. Biz de bunu fırsat bilerek ağustos ayında kabrimizi, tişörtümüzü, kayaklarımız alıp kros motorlarımızla dağa çıktık. Güzel bir kayak yapalım dedik. Herkesi kışın Erzincan’a kayak yapmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.