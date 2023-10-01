Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği 12. Sigortacılık Haftası’nı kutladı

Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği (DASAD), 12. Sigortacılık Haftası münasebetiyle bir program düzenledi.

DASAD Başkanı Serkan Daş’ın ev sahipliğinde Erzurum Hilton Otel’de düzenlenen programa, Vali Mustafa Çiftçi’nin yanı sıra, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Meclis Üyeleri; Serkan Aylanç ve Serkan Doğan ile Erzurum’daki sigorta acentelerinin yetkilileri ve personelleri katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan DASAD Başkanı Serkan Daş, sigortacılık sektörünün hayattaki risklere karşı güvenilir bir liman olduğunu belirterek, sektörün vazgeçilmez unsurunun da acenteler olduğunu ifade etti. Sektörün önemli bir paydaşı olan acentelerin ayakta kalması gerektiğinin altını çizen Daş, “Sigorta acenteleri olarak işlerimizi daha iyi yapabilmemiz için yaşadığımız sorunlar mutlaka çözülmelidir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; ‘Sigorta acenteden alınır, Sigortacılık acentesiz olmaz’ Acenteler olarak bunu her zaman vurguluyoruz.” diye konuştu.

Programda daha sonra konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, sigortacılık sektörünün önemine dikkati çekerek, sektörde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasının, sektörün temelini oluşturan acenteleri daha güçlü kılacağını söyledi. Toplumda sigorta bilincinin artırılması için yapılan çalışmaları da önemsediklerini kaydeden Başkan Özakalın, bu yönde yapılan çalışmalara Oda olarak her zaman destek verdiklerini dile getirdi.

Özakalın’ın ardından konuşan Vali Mustafa Çiftçi de, programa katılan sektör çalışanlarının 12. Sigortacılık Haftası’nı kutladı. Gelişmiş ülkelerde sigorta sektörünün ekonominin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Vali Çiftçi, Türkiye’de sigortacılık sektörünün gelişmesinin de toplumdaki bilincin artmasıyla doğru orantılı olduğunu vurguladı.

Programda, DASAD Başkanı Serkan Daş, Vali Mustafa Çiftçi, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ve Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz’a günün anısına birer plaket takdim etti. – ERZURUM