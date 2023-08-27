Son Güncelleme: 27.08.2023 16:38

Samsun’un Asarcık ilçesinde domuz sürüleri fındık bahçelerine zarar verdi. Gökgöl Mahallesi’nde fındık üretimi yapan Asarcık Üreten Kadınlar Derneği üyesi Mevlüde Bengi, domuz sürülerinin bu yıl kendilerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Samsun’un Asarcık ilçesinde domuz sürüleri fındık bahçelerine zarar verdi.

İlçedeki mahallelere inen domuz sürüleri bu kez fındık bahçelerine girdi.

Gökgöl Mahallesi’nde fındık üretimi yapan Asarcık Üreten Kadınlar Derneği üyesi Mevlüde Bengi, domuz sürülerinin bu yıl kendilerine büyük zarar verdiğini söyledi.

Bengi, “Her yıl az çok ziyan olurdu. Ancak bu yıl neredeyse tüm ürünlerimizde ziyan mevcut. Fındık üretimi için bu yıl bir çok eğitim aldık ve verimi arttırmak için çeşitli yöntemler denedik. Ancak bu sene de domuz sürülerinden dolayı mahsulümüzün yarısını kaybettik. Yetkililerden bizlere bir çözüm bulmasını talep ediyoruz.” dedi.

Kaynak: AA



