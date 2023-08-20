Düğün konvoyunu durdurup damattan lastik değiştirmesini istediler

Son Güncelleme: 20.08.2023 23:10
Karabük’ün Eflani ilçesinde bir grup, düğün konvoyunu durdurarak, damattan bahşiş yerine aracın patlayan lastiğini değiştirmesini istedi.
Karabük’ün Eflani ilçesinde bir grup, düğün konvoyunu durdurarak, damattan bahşiş yerine aracın patlayan lastiğini değiştirmesini istedi.
İlçe merkezinde dünyaevine girecek Yetkin Yıldız ve Hatice Berber’in düğün merasimi için oluşturulan konvoy, bir süre sonra damadın arkadaşları tarafından durduruldu.
Yolun ortasında bırakılan aracın patlayan lastiğini değiştiremediklerini ifade eden gruptakiler, damattan yardım istedi.
Aracın lastiğini değiştiren damat, daha sonra konvoyla yoluna devam etti.
O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
Kaynak: AA
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