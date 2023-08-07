Düzce Sporcuları Türkiye Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonasında Düzce sporcuları kürsüdeki yerini aldı.
Sivas’ta 4-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Gençler Açık Hava Türkiye Şampiyonasına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörleri Gökhan Cengiz ve İshak Sönmezoğlu eşliğinde katılan sporculardan Mesut Karagöz Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu oldu.
Ayrıca Ceren Şura Nur Yıldız, Elif Nisa Öztürk, Nilüfer Hatice Selçuk’tan oluşan Düzce kadın takımı da takımlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. – DÜZCE
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