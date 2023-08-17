Düzce’de motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 17.08.2023 18:05

Düzce-Akçakoca bağlantı yolu Çoban mevkisinde meydana gelen motosiklet kazasında, 09 AHE 380 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan L.P. ve F.P. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Düzce’de motosikletin yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 09 AHE 380 plakalı motosiklet, Düzce- Akçakoca bağlantı yolu Çoban mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan L.P. ve F.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA



