Düzce’de motosikletle otomobil çarpışması kamerada

Son Güncelleme: 17.08.2023 21:21

Düzce’de meydana gelen motosikletle otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Düzce’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karahacımusa Mahallesi’nde Şevketbucurgat Caddesi istikametine seyreden Erdem Bilgiç idaresindeki 81 ADB 433 plakalı motosiklet, Nuray Emir yönetimindeki 81 HB 141 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA



