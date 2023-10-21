E-ticaret etkinliği WORLDEF ANTALYA başlıyor

E-ticaret etkinliği WORLDEF ANTALYA’da e-ticaret profesyonelleri, üreticiler, satıcılar, perakende markaları, servis sağlayıcılar bir araya gelmeye hazırlanıyor. 23-24-25 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcı firmaları ve ziyaretçileri e-ticaret sektörünün son gelişmeleri öğrenme, trendleri yakalama, networking ve yeni iş birlikleri fırsatları beklediği belirtildi.

WORLDEF ANTALYA’da e-ticaret ve e-ihracat ekosistemi buluşurken, panel oturumlarında sektörün dinamikleri alanın uzman isimleri tarafından ele alınacak. E-ticaret, e-ihracat, lojistik, yatırım, girişimcilik alanlarında güncel konu başlıkları programda yer alıyor. Paneller ile etkinlik katılımcıları, sektör hakkında profesyonellerin ve uzmanların bilgi ve deneyimlerini öğrenecek. Etkinlikte yer alacak panellerde, pazar yerlerinde satış yapma stratejileri, e-ihracatta devlet teşvikleri, e-ticarette lojistik süreçlerini yönetme ve optimize etme, e-ticarette FMCG trendleri, dijital perakendecilik ve e-ihracatta gümrük işlemleri gibi konular ele alınacak.

“YENİ NETWORKİNG FIRSATLARI SUNULUYOR”

100’den fazla yatırımcının etkinlikte yer alacağını ifade eden WORLDEF Ventures Grup Pazarlama Direktörü Sedat Ateş, “Gerçekleşecek oturumlarda, dinleyiciler e-ticaret ve e-ihracattaki gelişmeleri ve global marka ve pazar yerlerinde satış yapmanın inceliklerini öğrenme imkanına sahip olacaklar. Döviz ile gelir elde etmenin çokça merak edildiği bugünlerde, etkinliğimiz global pazar yerlerini Antalya’da bir araya getirirken, katılımcılara işlerini global arenaya taşımak için ortam sağlıyor. 10 ülkeden binin üzerinde katılımcının yer alacağı etkinliğimizde 3 gün boyunca 100’den fazla yatırımcı, 50’den fazla perakende markası, 110’dan fazla üretici firma işlerini geliştirmek ve yeni iş ortaklıkları geliştirmek isteyen katılımcı ve ziyaretçilerle etkinlik alanında bir araya gelecek. Dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerinin bir araya geleceği etkinliğimizde, potansiyel iş ortakları için oldukça cazip bir ortam oluşurken, yeni networking fırsatları sunuluyor” dedi.

“KÜRESEL DÜZEYDE BİR E-TİCARET ETKİNLİĞİ”

Ateş, şöyle devam etti:

“Küresel düzeyde bir e-ticaret etkinliği olan WORLDEF ANTALYA, e-ticaret ve e-ihracat satıcılarına, profesyonellerine ve girişimcilerine sektöre özgü ürünlerini, hizmetlerini veya yeniliklerini sunmak için ideal bir ortam sağlıyor. Etkinlik konsepti içerisinde yer alan fuar alanı ile işletme ve markalar, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek ve farklı pazarlara yeniliklerini sunabilecek. Ayrıca, sektöre özgü ürün ve hizmetlerini sergileyen firmaları keşfetme olanağı edinecek. Katılımcı ve ziyaretçiler, sektörleri ve e-ticaret hedefleri için global bağlantılar kurma, potansiyel iş birliklerini keşfetme fırsatları ile işini büyütmek için etkileşim kurabilecek. Yüksek satış hacimlerine sahip olan global satıcılar deneyimlerini paylaşacak. E-ticaret girişimcileri için global satıcıların deneyimleri yüksek satış hacimlerine ulaşmak ve yeni pazarlara erişmek için yeni fırsat kapılarını aralayacak.”

“KÜRESEL BİR E-TİCARET MERKEZİ OLMA YOLUNDAKİ VİZYONUNA HİZMET EDİYORUZ”

Türkiye’nin büyüyen e-ticaret ve e-ihracat hacmi ve sektörün sunduğu hizmetlerin küresel düzeyde bilinmesi ve devlet politikaları ile uyumlu bir şekilde Türkiye’yi e-ticaretin küresel bir merkezi haline getirmek için çabalarının sürdüğünü belirten Ateş, “WORLDEF ANTALYA etkinliğimizde, Türk üretici, satıcıları ve servis sağlayıcılarını global markalarla bir araya getirerek, Türkiye’nin küresel bir e-ticaret merkezi olma yolundaki vizyonuna hizmet ediyoruz. Etkinliğe katılım gösterecek global e-ticaret markaları, pazar yerleri ve 6 haneli satış yapan global satıcıların, Türkiye ve bölgenin üretim gücünden yararlanması ve üretici firmaların global satıcılara ürünlerini tedarik etmesi için görüşmeler gerçekleştirilecek” diye konuştu.

“KÜRESEL E-TİCARET PAZARINDA TÜRKİYE’NİN ALDIĞI PAY ŞU AN YÜZDE 0,45”

Küresel e-ticaret pazarında Türkiye’nin aldığı payın şu an yüzde 0,45 olduğunu söyleyen Ateş, “Ancak ülkemizin üretim kapasitesi, coğrafi konumu ve teknik olanakları göz önüne alındığında, bu oranın yüzde 1,5’e çıkartılması mümkün. Bu artış Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlayabilir ve ülkemizin e-ticaretteki potansiyelini tam olarak değerlendirebilir. Bu oran yüzde 1,5’e yükseltilmesi halinde, Türkiye’nin e-ticaret pazarındaki payına ek 105 milyar dolar yeni döviz girdisi sağlanır. WORLDEF ANTALYA etkinliğimiz, Türkiye’nin e-ticaretteki potansiyelini daha da artırmak ve ülkenin uluslararası arenada daha fazla etki yaratmasına olanak sağlayacak önemli bir platform olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARA ÖNERİLER SUNACAK”

Son olarak Ateş, “E-ticarette Türkiye’nin önde gelen küresel bir merkez olması ve e-ihracatta hedeflenen hacimlere ulaşılması için sektörde yapılan regülasyonlar ve iyileştirmelerin ele alınacağı etkinliğimizde, sektör temsilcileri sektör sorunlarına dair görüşlerini paylaşarak, sorunlara öneriler sunacak” dedi.