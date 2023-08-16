Son dakika haberleri
Anasayfa / Gündem / Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde personele aşure ikram edildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde personele aşure ikram edildi

ABONE OL
Ağustos 16, 2023 11:58
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 16.08.2023 14:51

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde personele aşure ikram edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde personele aşure ikram edildi.

Muharrem ayı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Hazırlanan aşure, personele ikram edildi.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.