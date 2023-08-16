Son Güncelleme: 16.08.2023 14:51
Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde personele aşure ikram edildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde personele aşure ikram edildi.
Muharrem ayı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü yemekhanesinde aşure etkinliği düzenlendi.
Hazırlanan aşure, personele ikram edildi.
Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katıldı.
Kaynak: AA
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