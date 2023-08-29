Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Son Güncelleme: 29.08.2023 13:12

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,151 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,151 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg6,7008,151AyçiçeğiKg13,95316,491

Kaynak: AA



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