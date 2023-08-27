Edirne’de Balıkçılar Av Sezonu İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Edirne’de balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonu öncesinde son hazırlıklarını yapıyor.

Kentteki balık pazarında av sezonu öncesinde hareketlilik yaşanıyor. İş yerlerini açan balıkçılar, temizlik yaparak tezgahlarını yeniledi.

Dükkanlarını da süsleyen esnaf, tezgahların şenleneceği günü iple çekiyor.

Balık pazarı esnafından Yusuf Çimen, AA muhabirine, temizlik ve dekor işlerini yaptıklarını söyledi.

Geçen sezon palamut ve hamsinin bol olduğunu belirten Çimen, “1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyeceğiz inşallah. Bu sezon hamsi ve istavrit bolluğu olacağını öngörüyoruz. Gecen sezon 3-4 ay palamut bolluğu vardı, fazla çeşitliliğimiz yoktu. Ama bu sene palamut fazla yok. Hamsi, istavrit, çinekop gibi daha çok kilo balıklarının bolluğunu bekliyoruz. İnşallah tezgahlarımız ve sofralarımız balıkla dolacak.” diye konuştu.