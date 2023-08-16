Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde Motosiklet Uygulaması

Edirne’nin en işlek noktalarından birisi olan ve 2008 yılından itibaren trafiğe kapatılan Saraçlar Caddesi’nde, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

İl Trafik Komisyonu’nun kararına uymayarak trafiğe kapalı olan cadde üzerinde motosiklet kullanan sürücülerin yayaların güvenliğini tehlikeye düşürdükleri yönündeki şikayetlerin artması sonrası harekete geçen polis ekipleri, uygulama yaparak motosikletleri tek tek durdurdu.

Her gün saat 10.00′ dan itibaren trafiğe kapanan Saraçlar Caddesi’nde motosikletlilere yönelik uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlaline geçit vermedi.

Trafik kurallarına uymayan ve belirli saatler dışında Saraçlar Caddesi’ne girerek tehlike oluşturacak motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetim sırasında, polisi görüp kaçan sürücüler ise sivil trafik motorize ekipleri tarafından yakalandı. Belgeleri eksik olan sürücülerin motosikletleri çekici ile bölgeden kaldırılarak işlem yapıldı.

Caddeye her zaman geldiğini ve burasının trafiğe kapalı olduğundan haberi olmadığını söyleyen motosiklet sürücüsü Kadir Birgül, “Ruhsatım da, kaskım da var buraya devamlı motorlar giriyordu bende girdim” dedi.

Motoru eşinin üzerine olduğu için uzun süre eşinin gelmesini bekleyen başka bir sürücü ise eşinin gelmesi ile birlikte kesilen ceza tutanağını alarak caddeden uzaklaştı.

Trafik ekipleri bölge esnafı ile görüşerek trafiğe kapalı alanda araçlarını kullanmamaları gerektiğini, özellikle motosikletler üzerinde uygulamaların yapılacağını, asıl amacın ceza yazmaktan ziyade trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması olduğunu bildirdi. – EDİRNE