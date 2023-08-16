Son Güncelleme: 16.08.2023 13:45

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 10.00’da araç trafiğine kapatılan Saraçlar Caddesi’nde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, araç trafiğine kapandıktan sonra caddede bulunan otomobil ve motosikletler durduruldu. Sürücü ve araç belgelerinin kontrol edildiği denetimde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan 11 sürücüye para cezası verildi ve 1 araç trafikten men edildi.

Edirne’de Saraçlar Caddesi’nde trafik denetimi yapıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.00’da araç trafiğine kapanan Saraçlar Caddesi’nde trafik denetimi yapıldı.

Ekipler, araç trafiğine kapandıktan sonra caddede bulunan otomobil ve motosikletleri durdurdu.

Sürücü ve araç belgelerinin kontrol edildiği denetimde trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik 11 sürücüye para cezası uygulandı, 1 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA



