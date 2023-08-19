Edirne'den kısa kısa

İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Emre Promet, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu ziyaret etti.
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