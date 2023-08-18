Edirne’den kısa kısa – Son Dakika

Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyeleri, 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Şehitlik Parkı’nda stant açan dernek üyeleri arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan malzemeleri tanıtıp, depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dernek Başkanı Gökhan Yumuşak, gazetecilere yaptığı açıklamada deprem farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Eylül ayında eğitimlere başlayacaklarını dile getiren Yumuşak, vatandaşlara arama kurtarma gönüllüsü olmaları çağrısında bulundu.
Kaymakam Sevgili’nin köy ziyaretleri
İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçeye bağlı Paşaköy’ü ziyaret etti.
Köyde incelemelerde bulunan Sevgili, köy muhtarı Şaban Bilir’den yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Köy sakinleriyle sohbet eden Sevgili, ihtiyaç ve taleplerin karşılanacağını belirtti.
Sevgili, köye yeni bir düğün salonu inşası için çalışmalara kısa sürede başlanacağını dile getirdi.
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