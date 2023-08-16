Edremit’teki yangınla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 3 iş yerinde zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Sarıkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi’nde, Akçay sahilindeki bir büfede dün sabah çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 2 büfeye sıçradı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın, 3 iş yerinde büyük hasara yol açtı.
Yangının kundaklama sonucu çıkarıldığına ilişkin tespitlerin ardından Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.S, İ.K, Ü.C. ve A.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan D.S. ve İ.K. tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise haklarında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.
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