EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ

Çumra koronavirüs vakalarının artmasıyla ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği ilçe merkezindeki okullar, Okçu ve Güvercinlik mahallelerindeki okulları açılma süreci bir hafta ertelendi. Bu okullarda 1 Mart’ta başlayacak eğitim öğretim 8 Mart’ta başlayacak. Bunun dışındaki diğer mahallelerde ki okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. Açılması ertelenen okulların eğitim öğretim uzaktan eğitim öğretim şeklinde yapılacak olup, 8 Mart’ta açılıp açılmayacağı haftaya tekrar değerlendirilecek. Milli Eğitim bakanlığı liselerde birinci dönem not girişlerini 19 Mart’ta kapatacak. Bunun için liseler de gerekli tedbirler alınarak birinci dönem yapılamayan sınavlar 1 Marttan itibaren yapılacak.

A.ARAN