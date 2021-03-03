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EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ

EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ

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Mart 3, 2021 05:38
EĞİTİME KORONAVİRÜS ENGELİ
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Çumra koronavirüs vakalarının artmasıyla ilçe Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği ilçe merkezindeki okullar, Okçu ve Güvercinlik mahallelerindeki okulları açılma süreci bir hafta ertelendi. Bu okullarda 1 Mart’ta başlayacak eğitim öğretim 8 Mart’ta başlayacak. Bunun dışındaki diğer mahallelerde ki okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. Açılması ertelenen okulların eğitim öğretim uzaktan eğitim öğretim şeklinde yapılacak olup, 8 Mart’ta açılıp açılmayacağı haftaya tekrar değerlendirilecek. Milli Eğitim bakanlığı liselerde birinci dönem not girişlerini 19 Mart’ta kapatacak. Bunun için liseler de gerekli tedbirler alınarak birinci dönem yapılamayan sınavlar 1 Marttan itibaren yapılacak.
A.ARAN

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