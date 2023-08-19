Elbistan’da 2 Milyon Metrekarelik Kilit Parke Çalışması

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı 93 mahallede sürdürülen kilit parke çalışmasının 2 milyon m’ye ulaştığı bildirildi.

Şehrin üstyapısında büyük dönüşüm sağlayan çalışmanın 400 milyon liralık bütçeye sahip olduğunu belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Özellikle kırsal mahallelerimiz olmak üzere tüm kentimizde standartları değiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Başkan Gürbüz, ilçe genelindeki kilit parke çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belediye bünyesindeki kilit parke tesisinin, kentin üstyapısındaki dönüşümü sağlamak için tam kapasite çalıştığını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Bu hizmetin kalbi sayılacak tesisimizle şehrimizi halı gibi dokuyoruz” dedi.

Asrın felaketinin, binalar ve yaşamın her bir noktasında olduğu gibi üstyapıda ciddi tahribata yol açtığına değinen Başkan Gürbüz, “Yollarımız ve caddelerimizde bir yandan depremin izlerini silerken diğer yandan da şehrimizin yeniden imarına katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürbüz, 79’u kırsal olmak üzere 93 mahallede Elbistan Belediyesi’nin iz bırakan hizmet ve projelere imza attığını bildirdi.

2019-2023 yılları arasında döşenen kilit parke miktarının 2 milyon m olduğuna değinen Başkan Gürbüz, bu önemli çalışmaya da 400 milyon lira bütçe aktarıldığını söyledi.

Elbistan’ın, birçok uygarlığın izlerini taşıdığına dikkati çeken Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şöyle devam etti:

“Kadim şehrimizin dört bir yanını modern yaşamın en önemli gerekliliğinden bir olan kilit parke ile buluşturup şehir merkezi-kırsal ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda karşılaştığı sorunlara kalıcı çözüm üreterek; daha önceki dönemlerde dillere pelesenk olan ‘yazın tozu kışın da çamuru meşhur’ sözünü hafızalardan siliyoruz. Bütün bu çalışmaları da üreten belediye olarak kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bu anlamda şehrimizin belediyecilik tarihindeki en üretken dönemini yaşıyoruz. Tüm hizmet birimlerimizle mesai mefhumu gözetmeksizin tarihi hizmetlere imza atmak için sahadayız.”

Diğer kurumların yaptığı altyapı çalışmalarındaki gecikmelerden kaynaklı aksama yaşandığını belirten Başkan Gürbüz, “Elbistan’ımızı adeta şantiyeye çevirdik. Şehrin modern yüzünü planlıyoruz. Altyapı sorunları giderilen tüm yollarımızı asfalt ve kilit parke ile kaplayarak şehrimize en az yarım asır hizmet edecek eserler kazandıracağız. Depremin şehrimizde bıraktığı izleri hep birlikte silip; 2023 senesini Elbistan’ın çok sağlam bir şekilde yeniden inşa edildiği sene olarak yazacağız” cümleleri ile açıklamasını tamamladı. – KAHRAMANMARAŞ