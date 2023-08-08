Elektrik direğine çıkan işçi, akıma kapılarak hayatını kaybetti

ŞANLIURFA – Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik direğine çıkan elektrik işçisi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Aşağıkarabahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, direkten kopan kabloyu onarmak için direğe çıkan elektrik işçisi Mustafa Dedeoğlu, elektrik akımına kapıldı. Direkte asılı kalan talihsiz işçiyi gören çevredekiler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Enerjinin kesilmesi sonrasında Mustafa Dedeoğlu, asılı kaldığı direkten indirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.