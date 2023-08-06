Elon Musk, Mark Zuckerberg ile yapacağı dövüşü duyurdu

Twitter’ı satın alarak adını X’e çeviren Elon Musk, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’le yapacağı dövüşün X’te yayımlanacağını söyledi.

Musk, bütün yayın gelirlerinin gaziler için çalışan vakıflara bağışlanacağını yazdı.

X hesabından bugün bir dizi paylaşım yapan Musk, “Bütün gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlanıyorum” dedi ve ekledi:

“Spor salonuna gidecek vaktim yok o yüzden işe ağırlık götürüyorum.”

İkili arasındaki dövüş ilk olarak Haziran’da Elon Musk’ın Zuckerberg ile “kafes dövüşüne hazır olduğunu” belirten mesajıyla gündeme gelmişti.

Zuckerberg daha sonra Musk’ın tweetinin ekran görüntüsünü “Bana konum gönder” mesajıyla paylaştı.

39 yaşındaki Zuckerberg, Karma Dövüş Sanatları (MMA) eğitimi alıyor ve yakın zamanda Jiu-Jitsu turnuvalarını kazandı.

Musk bir kullanıcının “Bu dövüşün amacı ne?” sorusuna da “Bu medeni bir savaş formu. Erkekler savaşa bayılır” diye yanıt verdi.

Öte yandan Musk bugün bir diğer paylaşımında, X platformunda yaptıkları paylaşım veya beğeniler nedeniyle işverenleri tarafından haksız muamele gören kişilerin hukuki masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

Musk, bunun herhangi bir sınırı olmayacağını söyledi ve bu durumdakilerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu bu paylaşıma verdiği yanıtta “Twitter’da haber paylaştığım için hapsedildim, duruşmama gel” dedi.