Emine Erdoğan: Türkiye dünyanın vicdanı olmaya devam edecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi. Erdoğan, “Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ’14’üncü Büyükelçiler Konferansı’ kapsamında Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ‘Yüzyılın Anıları Geçmişten Günümüze Kültürel Diplomasi Programı’nda kadın büyükelçiler ve büyükelçi eşleriyle bir araya geldi. Erdoğan, konferans nedeniyle büyükelçiler ve eşleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Büyükelçilerin, görev yerlerinde dokundukları hayatlarla, bütün dünyayı gönül coğrafyasına kattıklarını belirten Erdoğan, “Üretken kadınların el emeklerinin, adil bir pazarda satılabilmesi için Afrika Evi gibi girişimlerimizle, mazlum coğrafyalara umut olmaya elbirliğiyle devam edeceğiz. Türkiye her daim sahada olacak, dünyanın vicdanı olmaya devam edecek. Bununla beraber bizim yegane sermayemiz hayırseverliğimiz değil, dünyanın tek tipleşen kültürüne derman olabilecek, her öğesi birbirinden değerli ve köklü bir medeniyet mirasına sahibiz” diye konuştu.

‘BİZE DÜŞEN DÜNYANIN ÇORAKLAŞAN İKLİMİNE CAN SUYU OLABİLMEK’

Çankaya Köşkü’nde açılan ‘Yüzyılın Anıları’ sergisinin milletin tarihine sahip çıkma hikayesini gözler önüne serdiğini dile getiren Erdoğan, “İnsanlığa rol model olacak, medeniyet ve kültür kahramanlarıyla dolu geçmişimiz, en büyük zenginliğimizdir. Mevlana’nın deyimiyle, kalpten gelen sözlerimiz tüm dünyada, kulakları aşıp kalplere ulaşıyor. Aynı şekilde Hacı Bektaş Veli, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre’nin mayalayacağı gönüllerle, dünya barışına bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum. Bize düşen, bu muhteşem miras vasıtasıyla, dünyanın giderek çoraklaşan iklimine can suyu verebilmektir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin vefası ve cömertliğinin önemine değinen Emine Erdoğan, “Bu nedenle evrensel değerler yeniden inşa edilirken, asırların mirasıyla dolu hazine sandığımızı açmanın, insanlığa borcumuz olduğunu düşünüyorum. Manevi dünyamız gibi somut kültür mirasımız da insanlığın yeryüzündeki hikayesinin hakikat ekseninde yazılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

‘TÜRKİYE, TURİSTİK ANLAMDA GİDEREK DEĞER KAZANIYOR’

Türkiye’de yürütülen arkeolojik kazıların dünyadaki yankılarına dikkat çeken Erdoğan, “Türkiye, keşfedildikçe sırrına sır katılan bir bölge olarak, turistik anlamda giderek daha büyük değer kazanıyor. Elbette bu hazinelerimizi de kültürel diplomasi havuzumuza elbirliği ile katmamız gerekiyor” diye konuştu. ‘Dünya Kahvaltı Günü’ ve ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ aracılığıyla da Türk gastronomi hazinesinin hak ettiği düzeye kavuşturulacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, Türkiye’ye kazandırdıkları ‘Bohça’ markasını, dünya pazarında hak ettiği düzeye getirmek için büyükelçilerden destek istedi.

‘FAALİYETELRİMİZİ ULUSLARARASI KAMUOYUNA DUYURUN’

Emine Erdoğan, milletçe el ele vererek, hayat tarzına dönüştürmeye çalıştıkları ‘Sıfır Atık Hareketi’nin de uluslararası boyutlara ulaştığını vurgulayarak, “Başkanlığını üstlendiğim ‘Birleşmiş Milletler, Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu’nun ilk yüz yüze toplantısını İstanbul’da gerçekleştireceğiz. ’31 Ekim Dünya Şehirler Günü’ toplantısının da, dünyanın gözbebeği İstanbul’da yapılacağını hatırlatmak isterim. Sizlerden beklentimiz, deneyimlerimizi insanlık ailesi ile paylaşmak için yürüttüğümüz faaliyetleri, uluslararası kamuoyuna duyuracak adımlar atmanızdır” ifadelerini kullandı.

’29 EKİM ETKİNLİKLERİNİN KÜLTÜREL ŞÖLENE DÖNÜŞEMESİNİ HEDEFLİYORUZ’

Türkiye’ye getirilen ödüller, yayınlanan edebi eserler, sinema, dizi ve spordaki başarılara değinen da Emine Erdoğan, “Bu motivasyonla, 29 Ekim etkinliklerinin, 100’üncü yıl coşkumuza yaraşacak, kültürel, sanatsal ve edebi hazinemizi sergileyecek, kutlu bir şölene dönüşmesini hedefliyoruz. Bizler, çok dinli, çok kültürlü, çok uluslu, çok hukuklu geçmişimizle, yaratılanı, yaratandan ötürü sevmeyi buyuran inancımızla, eşsiz birikimlere sahibiz. Bu minvalde insanlık, İslam düşmanlığıyla kışkırtılmaya çalışılırken, bizim birlikte yaşama tecrübemize ne denli ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Hayırseverlikle, iyiliklerle kilidi kırılan gönül kapılarından, sanatımızla, edebiyatımızla, danslarımızla, folklorumuzla, sözümüz ve sazımızla geçme günüdür” dedi.

EBRU YAPTI

Sanatçı Ferhat Göçer’in de mini bir konser verdiği programın ardından Emine Erdoğan, büyükelçilerin eşleri ile anı fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, program kapsamında düzenlenen, ‘Yüzyılın Anıları’ adlı sergiyi gezerek, cumhuriyetin ilanından günümüze Türkiye’nin 100 yıllık kültürel diplomasisine ışık tutacak olaylar ve bugüne ulaşan geleneksel sanatlar ve ürünlerine ilişkin stantlardan bilgi aldı. Geleneksel el sanatlarından olan ebru sanatına ilişkin standı da ziyaret eden Erdoğan, burada ebru yaptı. Sergide Emine Erdoğan’a leblebi, geleneksel Türk lokumları ve kumda Türk kahvesi de ikram edildi.