Eminönü'nde taksicilere denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı’nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı. Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436’şar lira para cezası kesildi.