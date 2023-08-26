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Anasayfa / Ekonomi / Eminönü'nde taksicilere denetim yapıldı

Eminönü'nde taksicilere denetim yapıldı

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Ağustos 26, 2023 17:29
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü İskele Meydanı’nda taksileri durdurarak, evrak incelemesi yaptı. Denetimde, taksimetre açmayıp yolcuyla pazarlık yapan sürücüye 4 bin 64 lira, sürücü belgesini yanında bulundurmayan taksiciye 951 lira, emniyet kemeri takmayan 7 sürücüye de 436’şar lira para cezası kesildi.
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