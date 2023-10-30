Eminönü’nde taksilere denetim: Kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi

EMİNÖNÜ’nde taksilere yönelik yapılan denetimde, kurallara uymayan şoförlere ceza kesildi. Denetim noktasına kendi isteğiyle girdiğini söyleyen bir taksi şoförü ise evraklarında eksik ya da usulsüzlük çıkmadığını görünce sevindi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Eminönü’nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, taksi şoförlerinin evrakları kontrol edildi. Denetimde, emniyet kemeri takmadığı için 436 lira, plaka bulundurmamaktan bin 671 lira, trafik işaretlerine uymamaktan 436 lira ve ehliyet bulundurmamaktan 951 lira olmak üzere 5 taksi şoförüne toplamda 3 bin 930 lira ceza kesildi.

Denetim noktasında bir taksi şoförü, aracında pos cihazı olmadığı için yolcuları alamadı. Uygulama noktasında duran başka bir taksi şoförü ise, “Bilerek durdum, kontrollerin olmadığını düşünüyordum o yüzden girdim. ‘Bir gireyim’ dedim. Ben ceza yemeyeceğimi biliyordum, devletimi seviyorum. Bir sıkıntı yok.” dedi.