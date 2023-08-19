EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK maçı için hazır

Son Güncelleme: 19.08.2023 11:59
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ve taktik çalışmalarının ardından Sivasspor, Gaziantep’e hareket etti. Karşılaşma yarın saat 21.45’te Kalyon Stadı’nda oynanacak ve hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, öğleden sonra Gaziantep’e gidecek.
Gaziantep FK ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 21.45’te Kalyon Stadı’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Kaynak: AA
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