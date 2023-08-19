EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK’ye konuk olacak

Son Güncelleme: 19.08.2023 15:55
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sakat ve cezalı futbolcu bulunmayan Sivasspor, 3 puan arayacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın Gaziantep FK’ye konuk olacak.
Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45’te başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşısında 3 puan arayacak.
Sivasspor’da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kaynak: AA
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