Endonezya, 2030’a kadar temiz ve yenilenebilir enerjiye geçiş için 20 milyar dolarlık fon sağlayacak

Endonezya, Adil Enerji Geçiş Ortaklığı (JETP) kapsamında sağlanacak 20 milyar dolarlık fon aracılığıyla, ülkenin elektrik üretiminin üçte birlik kısmını 2030’a kadar temiz ve yenilenebilir enerjiden elde etmeyi planlıyor.

Endonezya, Uluslararası Ortaklar Grubu (IPG) ile geçen sene imzaladığı JETP kapsamında, ülkenin temiz enerjiye geçişi için sağlanacak 20 milyar dolarlık fondan önemli kazanımlar elde etmeyi amaçlıyor.

Kömürlü termik santrallerin kullanımını kaldırmayı isteyen Endonezya, bu fonla yenilenebilir enerji gelişimini de hızlandırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda sağlanan parayla Endonezya’nın elektrik üretiminin yaklaşık üçte birlik kısmının 2030’a kadar temiz ve yenilenebilir enerjiyle yapılması planlanıyor.

Endonezya’nın JETP Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 20 milyar dolarlık fonun kullanımına ilişkin planın hükümete sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, planın kamuoyunun incelemesine ve yorumuna sunulmadan önce Endonezya ve JETP ortakları yetkilileri tarafından gözden geçirileceği ve revize edileceği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak da The Associated Press’e yaptığı açıklamada, ülkenin mevcut kömür ve maden işleme altyapısına ilişkin yeni projelere geçişteki mali zorlukların, anlaşmanın imzalanmasının önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

“Karmaşık bir sorunu ele almaya yönelik küresel bir çaba”

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakan Yardımcısı Rachmat Kaimuddin, söz konusu planın Endonezya hükümetine sunulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunu “karmaşık bir sorunu ele almaya yönelik küresel bir çaba” olarak nitelendirdi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Endonezya’nın 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji teknolojisi, şebeke genişletme ve depolama ihtiyaçları için 163,5 milyar dolara ihtiyacı olacağını tahmin ediyor.

JETP, aralarında ABD, İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu Uluslararası Ortaklar Grubu ile Endonezya arasında Kasım 2022’de Endonezya’nın Bali kentinde düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında imzalanmıştı.

Tarafların yayımladığı ortak bildiride, adil bir enerji geçişi için Endonezya’ya 20 milyar doları bulan bir finansman taahhüdü verilmişti.

Plan kapsamında gelecek 3 ila 5 yıl içinde Endonezya’ya sağlanacak 20 milyar dolarlık finansmanın 10 milyar dolarlık kısmının IPG üyeleri tarafından, kalan 10 milyar doların ise Glasgow Net Sıfır Çalışma Grubu Finansal Birliği mekanizması tarafından karşılanacağı açıklanmıştı.