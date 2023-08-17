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Endonezya’da Bağımsızlık Günü Kutlamaları – Son Dakika

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Ağustos 17, 2023 17:01
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Son Güncelleme: 17.08.2023 17:06

CAKARTA, 17 Ağustos (Xinhua) — Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen 78. Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan halk, 17 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

CAKARTA, 17 Ağustos (Xinhua) — Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen 78. Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılan halk, 17 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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