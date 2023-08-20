Engin Baltacı: ‘Biri çıkıp bize bunun aksini göstersin veya biri çıkıp özür dilesin’

Pendikspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, “Allah aşkına bu akşam yaşanan faciayı görsünler. Biri çıkıp yarın bize bunun aksini göstersin veya biri çıkıp özür dilesin” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların ikinci başkanı Engin Baltacı, “Bu akşam sahamızda ligin ilk maçını oynadık. İyi oynadık, kötü oynadık ama taraftarımızdan bütün kalbimizle özür diliyoruz. Bu bizim iç konumuz, bunu kendi içimizde hallederiz. Bu bizim için herhangi bir umutsuzluk nedeni, şampiyon olacağımıza olan inancımızı en küçük şekilde zedelemeyecek bir şey ama hepiniz gördünüz, ben bu akşam ne diyeyim? Duygularımı size, Beşiktaş camiasına nasıl anlatayım? Geçen seneden beri hep aynı şeyi anlatıyoruz. Kalbi, vicdanı olanlar bu akşamı bir düşünsünler. Futbolu yönetme iddiasında olduğunu söyleyenler, tribünlerde çirkin tezahürat olmasın, biz şeffafız, bir adiliz, herkese aynı mesafedeyiz, biz güveniliriz diyenler Allah aşkına bu akşam yaşanan faciayı görsünler. Biri çıkıp, yarın bize bunun aksini göstersin veya biri çıkıp özür dilesin. Desin ki; ‘Arkadaşlar golmüş, penaltı değilmiş. Özür diliyoruz’ desinler. Öpüp başıma koyacağım, gidip kapısında özür dileyeceğim, bu akşamki sert konuşmam yüzünden. Dün akşam bir kulüp başkanı galip geldiği bir maçtan sonra çıkıyor, hakemlere sallıyor, o hakemlere sallamış oluyor, bir şey olmuyor. Biz göz göre göre golümüz yeniyor. İçeride bir sürü fırıldakların döndüğünü biliyoruz şu anda. Raporu faul mü yazsak diye minareye kılıf aramaya çalıştıklarını biliyoruz. Ayıp değil midir, günah değil midir? İyi oynamışız, kötü oynamışız bu başka bir konu. Futboldan birazcık anlayan biri diyebilir mi; Beşiktaş’ın attığı gol, gol değildi diye. Nereye kadar gidecek bu? Koca Beşiktaş camiasıyla kavga etmeye mi devam edecekler? Azıcık umutlanmıştık, sezon başlamadan önce nezaket davranışları olmuştu. Böyle mi önleyeceğiz tribünlerdeki kötü tezahüratı? Önümüzdeki ilk Beşiktaş iç saha maçında Beşiktaş seyircisi bir tepki verirse bunun sorumlusu o tepkiyi veren çocuklar mı olacaklar, biz mi olacağız tahrikçi, yoksa tahrikçi en başta federasyondan itibaren Merkez Hakem Kurulu’ndan, tetikçi hakemine onlar mı oluyorlar?” ifadelerini kullandı.

“Şampiyon olacağız, hiç kuşkumuz yok”

Siyah-beyazlı camiaya TFF tarafından ön yargılı davranıldığını savunan Baltacı, “Neden, kimden korkacağız? Türkiye bir hukuk devletidir. Federasyon başkanları gider, Merkez Hakem Komitesi başkanları gider, yenileri gelir, adilleri ve doğruları gelir ama Beşiktaş camiasına bu kadar ön yargılı davranmayı kim açıklayabilir? Yarın benim taraftarım, federasyonun kapısında dayanmaya kalksa, ben onları durdurabilir miyim? Şimdi beni Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edecek büyük bir ihtimalle federasyon. Seyirciyi tahrik ediyorum, hakemleri, federasyonu itibarsızlaştırıyorum diye. Geçen sene federasyon bana, ‘Mantık dışı, akıl dışı’ dediğinde hakaret etmiş olmuyor muydu? Biz yolumuzu biliyoruz. Biz sonunda hakemini de MHK’sini de federasyonunu da kurullarını da hep birlikte gol çizgisinden içeri geçirip şampiyon olacağız, hiç kuşkumuz yok. Ama bu ortamı kadar germenin anlamı var mı?” şeklinde konuştu.

“VAR kayıtlarını açıklasınlar”

İvedilikle VAR kayıtlarının açıklanmasını talep eden Engin Baltacı, “Yarın VAR kayıtlarını açıklasınlar. Bu akşam VAR çizgisi çizebildiler mi iptal edilen gole? Korner atıldığı anda yan hakemin bayrağı havada. Hakem de çizgiyi gösteriyor. Dördüncü hakem de bizim kulübeye dönüp dışarıdan geldi top diyor. Söyleyebiliyorlarsa aksini söylesinler. Şimdi haberi alıyoruz ki pozisyon faulmüş gibi bir rapor düzenlenmeye çalışılıyormuş. İnceleyeceğiz ama hakem kararı bu, kurar ihlali değil” diye konuştu.

” Riva’ya gidip ne yapacağız”

“Riva’ya gidecek misiniz?’ şeklinde gelen soruya siyah-beyazlıların ikinci başkanı, “Gidip Riva’da ne yapacağız. Sizin aracılığınızla doğruya, adile davet etmek yeterli değil mi? Bizim öyle bir yöntemimiz yok. Biz düşündüğümüzü insanların yüzüne söyledik. Biz baştan elimizde şu var, bu var diye efelenenlerden değiliz. Biz gördüğümüzü anında söylüyoruz o yüzden de kötü oluyoruz. Yanlışsınız diyoruz, yanlışlarını düzeteceklerine bizi düzeltmeye çalışıyorlar. Yarın çıksın bu pozisyonun gol olmadığını biri kanıtlasın, hepinizin önünde özür dileyeceğim. 20 tane çekim gördüm, hiçbirinde top çizgiyi geçmiyor. Niye VAR çizgisini çekemediler? Penaltı pozisyonunda rakibin ayağını takacağı belli. Bu penaltıyı her takıma çalabilir misiniz? Düşman olduğunu takıma çalarsınız” diye cevap verdi.

“Teknik adamın kulübeye ayar vermesi haddi değil”

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’nün yayıncı kuruluşa penaltı pozisyonuyla ilgili yaptığı açıklama hakkında ise Baltacı, “Beşiktaş’a ayar vermeye kalkmışlar, ayıp eder diye. Haddi değil. Teknik adamın, bir yönetime, bir kulübe ayar vermeye kalkışması haddi değildir. Herkes haddini bilecek” diyerek sözlerini tamamladı. – İSTANBUL