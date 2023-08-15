Engin Fırat: Türkiye’de Genç Futbolculara Güven ve Ortam Sağlanmalı

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Türkiye’de yerli futbolculara kendilerini geliştirebilecek güvenin ve ortamın sağlanması gerektiğini, aksi takdirde transfer dönemlerinde oynamaya hazır Türk oyuncu bulmanın zor olabileceğini söyledi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Trendyol Süper Lig ve Türk futboluna dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de son aylarda genç oyuncu yetiştirme konusuna kulüpler ve teknik direktörler tarafından çokça değinildiğine dikkat çeken Fırat, “Bu düşünce ve şikayetlerin haklı tarafları var ama sorulacak sorular da var. Süper Lig bu hafta başladı. Kendi evinde oynayan bir Süper Lig takımının ilk 11’inin yaş ortalamasını merak ettim ve baktım. Ortaya 30.8 yaş ortalaması çıktı. Bence korkunç yüksek bir rakam. Size şöyle bir örnek vereyim; Kenya A Milli Takımı’nda yaş ortalaması 24.5. Bu da Türkiye’de genç oyuncuya ve gelişimlerine olan bakışı gösteriyor. İlk 11’i 30.8 yaş ortalaması olan bir Süper Lig takımına, ben genç oyuncu olsam gitmeyi hiç düşünmem bile. Yani demek istediğim; siz genç Türk yeteneklere kendilerini geliştirebilecek güveni ve ortamı vermezseniz, o zaman transfer döneminde hazır Türk oyuncu bulmakta tabii ki zorlanacaksınız. Doğruları söylemek de her zaman hoş karşılanmıyor açıkçası. Yapıcı eleştiriye bile açık değiliz. Günü kurtarmak için yaşlı veya tecrübeli oyuncuları oynatıyorsan Türk gençleri eleştirme hakkın yok bence” ifadelerini kullandı.

“Genç oyuncularla yakından ilgilenmek emek ister”

“Genç oyuncularla yakından ilgilenmek ve geliştirmek çok daha fazla emek ister” diyen Teknik Direktör Fırat, “Tecrübeli oyuncular fiziki olarak hazır olsun yeter, fazla uğraşmaya gerek yok diye düşünenler de var. Buna taraftar açısından da bakmak lazım. Onlar genç ve yetenekli bir Türk oyuncuyu mu sahada görmek ister yoksa futbol hayatının son senesini oynayan bir yabancı oyuncuyu mu? Kerem Aktürkoğlu bunun güzel örneği değil mi? Süper Lig takımından yetersiz diye TFF 3. Lig’e gönderildi ve oradan Galatasaray’a geldi ve kendini gösterdi. Aynı yetenek ama Galatasaray’da ona güvenen bir hoca vardı, fark bu” cümlelerine yer verdi. – İSTANBUL