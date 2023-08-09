Erdem Tilki, Avrupa Üçüncüsü Oldu

Kudüs’te düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milli atlet Erdem Tilki, 5.30’luk derecesiyle Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın kazandı.

20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, İsrail’de devam ediyor. Milli atlet Erdem Tilki, sırıkla atlamada 4.80 ile başladığı mücadelede 5.30’u ilk hakkında geçerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadelelerin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, milli atlet Erdem Tilki ve antrenörü Cihan Güç, açıklamalarda bulundu. Sırıkla atlmada gençlerde ilk kez madalya alındığının altını çizen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Bugüne kadar diğer branşların hepsinde Avrupa gençler ve Avrupa büyüklerde en azından finalde yer alıp, madalyalar almıştık. Ancak sırıkla atlamada Avrupa gençlerde ilk defa madalya aldık. İlk defa finalde yarışıyoruz. Bu bizim için son derece önemli bir madalyaydı. Bunu da çocuğumuz Erdem ve Cihan hocamız başardılar. Tabii ki şampiyonluk kıl payı kaçtı ona üzülüyoruz ama madalya olmasına da seviniyoruz. Artık bundan sonra Ersoy ağabeyinin peşinden Türkiye’de 5.80’leri ve 5.90’ları geçecek. Bu yeni gençlerin geldiğinin bir işaretidir. İnşallah önümüzdeki olimpiyat için artık kota kovalayacak sporcularımızdan bir tanesidir” diye konuştu.

ERDEM TİLKİ: ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU. BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

Bu madalya için çok çalıştığını belirten Erdem Tilki, “İlk olarak federasyon başkanımıza, kulübüme ve sayın hocama çok teşekkür ediyorum. Aileme, arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir duyguydu. Bunun için çok çalıştık. Çok istedik ve nasip oldu çok şükür. İnşallah U23 Avrupa Şampiyonası’nda, dünya şampiyonalarında altın madalya alacağız. Benim karakter olarak idol olarak aldığım Türkiye’de Eda Tuğsuz. Sporcu karakteri ve hayattaki karakteri çok iyi, çok seviyorum. Tabii ki branşımda Ersoy ağabey gibi biri var. Diyaloglarımız var, o da idolüm tabii branşımda” ifadelerini kullandı.

CİHAN GÜÇ: ÇOK ŞÜKÜR ERDEM BAŞARDI

Antrenör Cihan Güç ise şöyle konuştu: “Ben karar verdim çünkü 4.95’i üçüncü hakkında geçtiği için arkasından hemen Erdem gelecekti. Vücudu hiç iyi değildi yani. Gözlemlediğimde çok yorgundu. Arka arkaya atış yapmak için nabzı çok yüksekti. Dinlendirip atlamayı ona bıraktım. ‘Erdem 10’a da geçebilirsin, 20’ye de geçebilirsin hangisini istersen’ dedim. O da ’20’ye gelip tek hakkımızda geçiyoruz’ dedi. Çok şükür Erdem başardı.”