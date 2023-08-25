Eron Group Yönetim Kurulu Başkanı: İnşaat sektörü istihdam sağlayabilir

Zonguldak’ta inşaat sektöründe yatırıma başlayacak olan Eron Group Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Polat, inşaat sektörünün tekrar eski haline dönmesinin büyük istihdam sağlayabileceğini ifade etti.

Polat, inşaat sektörünün büyük bir öneme sahip olduğunu ve ekonominin lokomotif sektörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Son birkaç yılda yaşanan durgunluğun sektörün gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Polat, sektörü olumlu etkileyecek gelişmeler olması halinde istihdam alanında büyük bir fırsat sunacağının altını çizdi.

Eron Group’un projelerine değinen Polat, “İnşaat sektörünün canlanması, sadece inşaat firmalarını değil aynı zamanda taşeron firmalarını, inşaat malzemesi üreticilerini ve diğer yan sektörleri de olumlu etkileyecektir. Bu durum, işsizliğin azaltılması ve ekonomik büyümenin ivme kazanması açısından büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Ercan Polat, inşaat sektörünün istihdam sağlama potansiyeline vurgu yaparak “İnşaat sektörü, genç nüfusumuzun istihdam edilmesi ve ekonomiye katkı sağlaması açısından önemli bir alanı oluşturmaktadır. Yeniden canlanan sektör, birçok işsiz genci istihdam edebilir ve ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Ercan Polat ayrıca, inşaat sektörünün geliştirilmesinin diğer sektörlerin de önünü açabileceğini belirterek, “İnşaat sektörünün canlanması, gayrimenkul, taşımacılık, hizmet sektörü gibi birçok alanda da olumlu etkilere yol açabilir. Bu da ülke ekonomisini genel anlamda olumlu etkileyecektir” şeklinde ifadelerini tamamladı. İş insanı Polat’ın bu açıklamaları, inşaat sektörünün potansiyelini ve istihdam sağlama kapasitesini vurgulayarak, sektörün canlanmasının genel ekonomik gelişime katkı sağlayacağını gösteriyor” diye ifade etti. – ZONGULDAK