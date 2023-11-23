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Erzincan Kesme Kadayıfı Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Toplantısı Düzenlendi

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Kasım 23, 2023 05:20
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Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Erzincan Kesme Kadayıfı ile ilgili olarak Vali Hamza Aydoğdu, başkanlığında 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Kom. Tuğg. Cem Kamil Sağcan, EBYÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Çağrı Çırak ve birim amirlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kesme kadayıfının tanıtımı ve bilinirliğinin arttırılması için 3. Ordu, üniversite, polis okulu, öğrenci yurtları, hastaneler ve kamu kurumu yemekhanelerinde haftada bir gün menüye eklenmesi ve lokantacılarla da görüşülerek, menülerinde bulundurmaları kararlaştırıldı. – ERZİNCAN
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