Erzincan’da Ağustos Ayında Kayak Keyfi

Hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı Erzincan’da kayak antrenörlüğü yapan Canser Atila, Ergan Dağı’nın zirvesinde erimemiş kar kütlelerinin üzerinde kayak yaparak serinlemeye çalıştı.

Munzur Dağları’nın kuzey kolu Ergan Dağı’nda her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkez, yaz aylarında da manzarasıyla ziyaretçilerini misafir ediyor.

Ardıçlı Gölü ve zirvesinde kalan kar kütleleri ise maceraseverlerin ilgisini çekiyor.

Motosikletiyle zorlu yolları aşan kayak antrenörü Atila, yaklaşık bir saatlik zorlu yolculuğun ardından yaklaşık 3 bin 256 rakımdaki zirveye ulaştı.

Dağın zirvesinden yamaca doğru şort ve tişörtüyle kayak yaparak serinleyen ve ağustosta kayak yapmanın keyfini yaşayan Atila, “Bulunduğumuz rakım yaklaşık 3 bin 250 metre. Burada 12 ay boyunca erimeyen kar var. Ben de bunu fırsat bilerek ağustos ayında kayak takımlarımı alıp kros motorlarımızla dağa çıktım. Güzel bir kayak yapalım dedik. Herkesi kışın Erzincan’a bekliyoruz.” dedi.