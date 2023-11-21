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Erzincan’da Kesme Kadayıfı Üreticileri Toplantıda Buluştu

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Kasım 21, 2023 07:15
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Erzincan’ın Coğrafi İşaretli ürünlerinden kesme kadayıfı sektöründe faaliyet gösteren üreticiler Erzincan Valiliği himayesinde İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda bir araya geldiler.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Hocası Prof.Dr. Ekrem Köksal, Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, Binali Yıldırım Üniversitesi ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadayıf üreticileri ve gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaflar katıldı.

Toplantıda Vali Hamza Aydoğdu’nun talimatları doğrultusunda Erzincan genelinde kesme kadayıfı üretiminde verimin artırılması için sorunlar ve talepler istişare edilerek önümüzdeki günlerde yapılacaklar hakkında bilgiler verildi. – ERZİNCAN
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