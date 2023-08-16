Erzincan’da kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın söndürüldü

Son Güncelleme: 16.08.2023 10:11
Erzincan’ın Söğütözü köyü Beytahtı mevkisinde kuru otlarla kaplı arazide belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Erzincan’da kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Söğütözü köyü Beytahtı mevkisindeki kuru otlarla kaplı arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
DÜNYA21 dakika önce
DÜNYA32 dakika önce
DÜNYA43 dakika önce
DÜNYA54 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA3 saat önce
DÜNYA9 saat önce
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.