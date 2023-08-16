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Erzincan’da kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın söndürüldü

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Ağustos 16, 2023 07:11
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Son Güncelleme: 16.08.2023 10:11

Erzincan’ın Söğütözü köyü Beytahtı mevkisinde kuru otlarla kaplı arazide belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erzincan’da kuru otlarla kaplı arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Söğütözü köyü Beytahtı mevkisindeki kuru otlarla kaplı arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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