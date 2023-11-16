28,6751-0.03%
31,27190.43%
1.817,280,61%
7802.390,61%
Erzurum Ticaret Borsası’nda (ETB) tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı.
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg284,00 500,00294,86HTSTereyağıKg217,80217,80217,80HTSYağlı peynirKg123,00123,00123,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
DÜNYA16 Kasım 2023
Erzurum Ticaret Borsası’nda Tereyağı Kilogramı 217,80 Liradan Satıldı
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