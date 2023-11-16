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Erzurum Ticaret Borsası’nda Tereyağı Kilogramı 217,80 Liradan Satıldı

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Kasım 16, 2023 14:13
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Erzurum Ticaret Borsası’nda (ETB) tereyağının kilogramı 217,80 liradan satıldı.

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİBüyükbaş etKg284,00 500,00294,86HTSTereyağıKg217,80217,80217,80HTSYağlı peynirKg123,00123,00123,00HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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