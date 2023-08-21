Erzurum’da kadınların off-road heyecanı – Son Dakika

Erzurum’da kadınlardan oluşan off-road ekibi, Narman ilçesindeki Peri Bacaları’nda gösteri yaptı.

Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’nda bir araya gelen Anadolu Kadın Off-Road Doğa Turizm ve Spor Kulübü üyeleri, buradan araçlarıyla 90 kilometre uzaklıkta Narman ilçesinde bulunan Peri Bacaları’na geldiler. Kadınlar araçlarıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınan Peri Bacaları’ndaki zorlu arazilerde heyecan dolu hareketler yaptılar, dağlık yerlere tırmandılar ve derin çukurlardan başarıyla geçtiler.

Anadolu Kadın Off-Road Doğa Turizm ve Spor Kulübü Başkanı İlknur Yalçın, tüm kadınları kulüplerine katılarak birlikte off-road yapmak için çağrıda bulunurken, “Kulübümüz 28 kadından oluşuyor. İş kadınlarından oluşan kulübümüzde 8 aracımız var. Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Narman Peri Bacaları’na dikkati çekmek için küçük bir gösteri hazırladık. Kadın olarak içimizdeki gücün farkında değiliz, belki bastırıyoruz bu gücü belki de korkuyoruz güçlü olmaktan ama inanın ki içimizdeki gücün farkına varırsak, yapamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Off-road tutkunlarından Selma Uçar ise “Bu spora gönül verenlerden birisiyim. Hem bu heyecan dolu sporu hem de ilimizde bulunan Peri Bacaları’mızın doğal güzelliğini Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Kadının gücünü herkese göstermeye çalıştık. Kadınlar her şeyi başarabilir ve her ortamın içerisinde olabilir. Bunu göstermek istedik” ifadelerini kullandı. – ERZURUM