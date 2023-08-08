Erzurumspor FK, 2023-2024 sezonu formalarını tanıttı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK’nin, 2023-2024 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.

“Cumhuriyet”, “Palandöken”, “Efsane Çubuklu” ve “Gökyüzü” temalı dört farklı forma seçeneklerinin sunulduğu paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum’umuzun futboldaki temsilcisi Erzurumspor’umuzun ‘Cumhuriyet’ temalı kırmızı forması ve diğer formalarımız Erzurumspor sevdalılarına ve Türk futboluna armağan olsun.” denildi.